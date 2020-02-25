Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Прибалтики

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Подавление свободы СМИ и ущемление прав национальных меньшинств стало нормой в странах Прибалтики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В странах Прибалтики стало нормой подавление свободы СМИ, преследование инакомыслия, ущемление прав национальных меньшинств, вплоть до позорного феномена безгражданства. Все более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии", - заявил Лавров в ходе выступления на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.
Как подчеркнул министр, в ответ на призывы к Западу "повлиять на своих протеже слышим стыдливые ссылки на заботу о свободе слова и мирных собраний".
"На деле получается, что западные демократии тем самым дают зеленый свет на распространение нацистской идеологии, восхваление нацистских пособников, факельные шествия под знаменами "Ваффен СС". Подобная "политкорректность", по сути, оправдывает человеконенавистническую идеологию", - отметил министр.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.