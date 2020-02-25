Слуцкий назвал призывы в США к санкциям против России абсурдными

"Новые призывы демократов ввести санкции против России за вмешательство в американские выборы 2020 - бред и абсурд. Все обвинения опять же голословны и бездоказательны. Причем представители Демпартии и мейнстримовские СМИ пытаются приписать так называемую "российскую поддержку" и действующему главе государства, и фавориту демократов Берни Сандресу, невзирая на сообщения об отсутствии каких-либо данных американской разведки о готовящемся "вмешательстве". Где логика?", - заявил Слуцкий.