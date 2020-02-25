Слуцкий назвал призывы в США к санкциям против России абсурдными

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Призывы американских сенаторов-демократов к санкциям против России за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США абсурдны, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы-2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.
"Новые призывы демократов ввести санкции против России за вмешательство в американские выборы 2020 - бред и абсурд. Все обвинения опять же голословны и бездоказательны. Причем представители Демпартии и мейнстримовские СМИ пытаются приписать так называемую "российскую поддержку" и действующему главе государства, и фавориту демократов Берни Сандресу, невзирая на сообщения об отсутствии каких-либо данных американской разведки о готовящемся "вмешательстве". Где логика?", - заявил Слуцкий.
Он считает, что демократы пытаются в очередной раз поставить президента США Дональда Трампа в неудобное положение или сместить фокус общественного мнения от хода предвыборной кампании в самой Демократической партии.