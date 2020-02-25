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Слуцкий назвал призывы в США к санкциям против России абсурдными
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РИА Новости

Слуцкий назвал призывы в США к санкциям против России абсурдными

13:16 25.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Призывы американских сенаторов-демократов к санкциям против России за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США абсурдны, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы-2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.
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Эксперт прокомментировал призыв в США к новым санкциям против России
"Новые призывы демократов ввести санкции против России за вмешательство в американские выборы 2020 - бред и абсурд. Все обвинения опять же голословны и бездоказательны. Причем представители Демпартии и мейнстримовские СМИ пытаются приписать так называемую "российскую поддержку" и действующему главе государства, и фавориту демократов Берни Сандресу, невзирая на сообщения об отсутствии каких-либо данных американской разведки о готовящемся "вмешательстве". Где логика?", - заявил Слуцкий.
Он считает, что демократы пытаются в очередной раз поставить президента США Дональда Трампа в неудобное положение или сместить фокус общественного мнения от хода предвыборной кампании в самой Демократической партии.
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Пушков оценил призыв сенаторов в США к новым санкциям против России
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Леонид СлуцкийСенат СШАГосдума РФРоссияСШАВ мире
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