Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов

"Сегодня был официально опубликован подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом закон о запрете импорта электронных сигарет и кальянов, компонентов и запчастей и курительных смесей для них", - сообщила в своем Twitter Пекджан.

Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее также зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом, - у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.