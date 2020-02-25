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Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов
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РИА Новости

Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов

13:14 25.02.2020
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Турецкие власти официально запретили импорт электронных сигарет, электронных кальянов, их компонентов и смесей для курения, сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.

"Сегодня был официально опубликован подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом закон о запрете импорта электронных сигарет и кальянов, компонентов и запчастей и курительных смесей для них", - сообщила в своем Twitter Пекджан.

Министр подчеркнула опасность вейпов для здоровья.
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Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее также зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом, - у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.
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