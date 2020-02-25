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Туризм
2020-02-25T17:05+0300
https://ria.ru/20200225/1565170155.html
Выяснилось, где российские путешественники провели 23 февраля
https://cdn23.img.ria.ru/images/152592/47/1525924749_0:158:3081:1891_1036x0_80_0_0_e902c53fa79980bec573d5ffd51e5098.jpg
РИА Новости

Выяснилось, где российские путешественники провели 23 февраля

17:05 25.02.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкТакси у здания терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Такси у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большая часть путешественников провели праздник в поездках по России, сообщает Туту.ру.
Туристический сервис проанализировал все проданные авиабилеты с вылетами из российских городов с захватом праздничных выходных. Данные сравнивались с аналогичным периодом годом ранее.
Большинство клиентов сервиса (80 процентов) отправились в путешествия по России. Меньше оказалось желающих посетить страны дальнего зарубежья: спрос упал на 13 процентов. Возможно, пассажиры переносят перелеты в дальние страны на майские выходные или снижение идет на фоне новостей про коронавирус.
Средний чек на авиаперелеты остался на уровне прошлого года, увеличившись всего на два процента (рост с 7 170 до 7 352 рублей). Авиабилеты по России подорожали на один процент, в страны ближнего зарубежья – на семь, а на дальнемагистральных направлениях даже немного подешевели (на один процент).
Потеряли позиции Бангкок, Пхукет и Денпасар. Наоборот, вырос спрос на Узбекистан и Армению. Среди российских направлений самыми популярными оказались Сочи и Симферополь. Также в первой пятерке оказались рейсы из Москвы в Краснодар, Минеральные Воды и Санкт-Петербург.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПхукет (остров)МоскваКраснодарСимферопольБангкокУзбекистанСочиДенпасарМинеральные ВодыАрменияСанкт-Петербург
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