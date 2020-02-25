Выяснилось, где российские путешественники провели 23 февраля

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большая часть путешественников провели праздник в поездках по России, сообщает Туту.ру.

Туристический сервис проанализировал все проданные авиабилеты с вылетами из российских городов с захватом праздничных выходных. Данные сравнивались с аналогичным периодом годом ранее.

Большинство клиентов сервиса (80 процентов) отправились в путешествия по России. Меньше оказалось желающих посетить страны дальнего зарубежья: спрос упал на 13 процентов. Возможно, пассажиры переносят перелеты в дальние страны на майские выходные или снижение идет на фоне новостей про коронавирус.

Средний чек на авиаперелеты остался на уровне прошлого года, увеличившись всего на два процента (рост с 7 170 до 7 352 рублей). Авиабилеты по России подорожали на один процент, в страны ближнего зарубежья – на семь, а на дальнемагистральных направлениях даже немного подешевели (на один процент).