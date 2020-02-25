Закон о поправке в Конституцию рассмотрят все комитеты Совфеда

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Закон о поправке в Конституцию после того, как он поступит в Совет Федерации, будет рассмотрен всеми комитетами верхней палаты парламента, сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас.
"Принято решение, что закон будет рассмотрен не одним головным комитетом, а всеми, поскольку поправки затрагивают компетенцию всех комитетов", - пояснил он на заседании комитета.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.