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Секретарь СНБО Украины "спрогнозировал" развал России
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РИА Новости

Секретарь СНБО Украины "спрогнозировал" развал России

12:55 25.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Кремль
Вид на Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Кремль. Архивное фото
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия находится в "сложном положении", и выразил уверенность, что еще увидит ее развал.

"Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем", - сказал Данилов в интервью агентству LIGA.net, опубликованном во вторник.

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Он также считает, что без "внешнего врага" президент РФ Владимир Путин не может объединить россиян. "Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держаться не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", - заявил секретарь СНБО.
Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович призывал сделать распад России целью для международного сообщества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв посла, заявила, что вместо работы над ошибками киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Обсудить 11
Алексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина меряет всех свой монокультурой. А Россия это империя, а чеченцы часть этой империи как и русские
25 февраля, 13:03
Андрей Дашков
2800000
Думаю что скорее наступит развал Украины ...
25 февраля, 12:58
ЕМЕвгений Мирный
2400000
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