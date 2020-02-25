Секретарь СНБО Украины "спрогнозировал" развал России

Он также считает, что без "внешнего врага" президент РФ Владимир Путин не может объединить россиян. "Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держаться не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", - заявил секретарь СНБО.