Захарова рассказала о разрушении украинского государства

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
"Да там уже все порвано. Там уже времени для прорывов… это время для штопки, художественной. И такой крепкой и основательной. Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим?" — сказала Захарова в интервью "Комсомольской правде".
Дипломат призвала не оперировать клише, которые периодически "подбрасывают из Киева".
Она добавила, что украинский народ прошел немало испытаний, но все же "купился" на лозунги "оранжевой революции" и людей, выдающих себя за украинцев. Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа.
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По ее словам, на Украине есть множество проблем, которые закладывались долгие годы и которые ей необходимо решить.
Комментируя президентство Владимира Зеленского, представитель МИД отметила, что для "реализации надежд нужно инвестировать большое количество сил".
"Нужно просто посмотреть, что такое сегодня современная Украина. Нужно понять, как можно решить заложенные проблемы, заложенные в том числе за последние десятилетия", — заключила Захарова.
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