Захарова рассказала о разрушении украинского государства

"Да там уже все порвано. Там уже времени для прорывов… это время для штопки, художественной. И такой крепкой и основательной. Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим?" — сказала Захарова в интервью "Комсомольской правде".