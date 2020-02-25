Кузнецова отметила важность НКО в оказании паллиативной помощи

"Некоммерческие организации играют важную роль в оказании паллиативной помощи детям, порой восполняют существующие пробелы в этой сфере, в сопровождении детей с паллиативным статусом и их семей", - приводятся на сайте слова Кузнецовой.

Она отметила, что всесторонний мониторинг поможет оценить реальное состояние системы оказания паллиативной помощи детям в стране, выявить сильные и слабые стороны, после чего будут внесены предложения по совершенствованию системы. Так, на селекторном совещании с Общественными палатами субъектов РФ некоммерческие организации были приглашены к участию в мониторинге оказания паллиативной помощи детям.