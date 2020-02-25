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Кузнецова отметила важность НКО в оказании паллиативной помощи
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РИА Новости

Кузнецова отметила важность НКО в оказании паллиативной помощи

12:50 25.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова отметила важную роль некоммерческих организаций в оказании паллиативной помощи детям, сообщается на сайте уполномоченного.
"Некоммерческие организации играют важную роль в оказании паллиативной помощи детям, порой восполняют существующие пробелы в этой сфере, в сопровождении детей с паллиативным статусом и их семей", - приводятся на сайте слова Кузнецовой.
Она отметила, что всесторонний мониторинг поможет оценить реальное состояние системы оказания паллиативной помощи детям в стране, выявить сильные и слабые стороны, после чего будут внесены предложения по совершенствованию системы. Так, на селекторном совещании с Общественными палатами субъектов РФ некоммерческие организации были приглашены к участию в мониторинге оказания паллиативной помощи детям.
Добавляется, что о запуске мониторинга детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила в декабре прошлого года. Проект реализуется Институтом уполномоченных по правам ребенка совместно с Детским хосписом в Санкт-Петербурге. Мониторинг позволит выявить проблемы в этой сфере, а собранная информация поможет выстроить в регионах эффективную систему оказания паллиативной помощи несовершеннолетним.
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Анна КузнецоваРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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