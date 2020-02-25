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Общественная палата опубликовала порядок формирования нового состава
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РИА Новости

Общественная палата опубликовала порядок формирования нового состава

12:45 25.02.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаседание Общественной палаты РФ
Заседание Общественной палаты РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заседание Общественной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Общественная палата РФ на своем официальном сайте опубликовала порядок формирования нового состава, первое его пленарное заседание должно состояться до 1 июля.
Во вторник президент РФ Владимир Путин предложил 40 россиянам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, войти в состав Общественной палаты, таким образом инициирована процедура формирования нового состава.
"Граждане, получившие приглашение, в течение 30 дней письменно уведомляют о согласии (отказе). В течение 15 дней со дня получения согласия, либо по истечении 30 дней с момента направления приглашений, президент указом утверждает 40 членов ОП. Не позднее 30 дней общественные палаты 85 субъектов РФ избирают по 1 представителю в ОП РФ", - говорится в опубликованной на сайте инфографике с указанием, что этот этап завершится до 26 марта.
Рабочая группа по отбору еще 43 членов от общественных объединений, по данным сайта, будет сформирована до 15 апреля. До 20 апреля на сайте объявляется конкурсный отбор. Заявления о выдвижении кандидатур принимаются до 20 мая.
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"Не позднее 10 дней со дня истечения срока подачи заявления формируется список участников отбора. В течение 15 дней идет процедура голосования утвержденными членами ОП. Не позднее 5 дней со дня истечения срока голосования рабочая группа определяет победителей голосования по 14 направлениям (14*3+1=43). Первое пленарное заседание в новом составе - до 1 июля", - указано на сайте.
Общая численность ОП РФ - 168 человек, из которых 40 - по представлению президента, 85 - представители региональных общественных палат и 43 - представители общероссийских общественных объединений и НКО.
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Общественная палата РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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