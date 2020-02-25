Общественная палата опубликовала порядок формирования нового состава

"Граждане, получившие приглашение, в течение 30 дней письменно уведомляют о согласии (отказе). В течение 15 дней со дня получения согласия, либо по истечении 30 дней с момента направления приглашений, президент указом утверждает 40 членов ОП. Не позднее 30 дней общественные палаты 85 субъектов РФ избирают по 1 представителю в ОП РФ", - говорится в опубликованной на сайте инфографике с указанием, что этот этап завершится до 26 марта.