Путин предложил войти в ОП россиянам с особыми заслугами перед страной

"В соответствии с восьмой статьей Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-Ф3 "Об Общественной палате Российской Федерации" президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации", — говорится на сайте Кремля .

Уточняется, что не менее половины кандидатов состоят в профессиональных и творческих союзах, объединениях работодателей и их ассоциациях или в других некоммерческих организациях, представляющих и защищающих интересы различных групп.

Региональные общественные палаты должны не позднее 30 дней со дня начала процедуры формирования нового состава ОП выбрать по одному своему представителю. Итоговый список новых членов планируют опубликовать этим летом.

В задачи ОП входит защита прав, интересов, свобод и потребностей российских граждан, а также общественных объединений и других некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики.