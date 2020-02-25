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2020-02-25T11:42+0300
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Путин предложил войти в ОП россиянам с особыми заслугами перед страной
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РИА Новости

Путин предложил войти в ОП россиянам с особыми заслугами перед страной

10:34 25.02.2020 (обновлено: 11:42 25.02.2020)
8022
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты.

"В соответствии с восьмой статьей Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-Ф3 "Об Общественной палате Российской Федерации" президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации", — говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что не менее половины кандидатов состоят в профессиональных и творческих союзах, объединениях работодателей и их ассоциациях или в других некоммерческих организациях, представляющих и защищающих интересы различных групп.
Региональные общественные палаты должны не позднее 30 дней со дня начала процедуры формирования нового состава ОП выбрать по одному своему представителю. Итоговый список новых членов планируют опубликовать этим летом.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
19 февраля, 12:01
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В задачи ОП входит защита прав, интересов, свобод и потребностей российских граждан, а также общественных объединений и других некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики.
Помимо этого, палата контролирует деятельность федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления со стороны общества, а также следит за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.
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Обсудить 16
Общественная палата РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Огласите список - особо заслуженных.
25 февраля, 10:45
Ю.Юрий .
1260000
Вот вот, интересно кто там в списке? Очередные Абрамовичи?
25 февраля, 10:51
Борис Исмаилов
1230001
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