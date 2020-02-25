Авторы хита "Freestyler" выступят в России впервые за 15 лет

"Мы в настоящем предвкушении, что снова окажемся в России! Наши концерты 15 лет назад были потрясающими, но на этот раз будет еще круче, мы вас впечатлим. Увидимся со всеми 15 августа в Волгограде", - сообщили музыканты Bomfunk MC's, которых цитируют организаторы.