Авторы хита "Freestyler" выступят в России впервые за 15 лет

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Финская группа Bomfunk MC's, авторы хита "Freestyler", приедет в Россию впервые после многолетнего перерыва в творческой деятельности и в августе выступит на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде, сообщает пресс-служба организаторов.
"Легендарная финская группа Bomfunk MC's в полном составе приедет в Россию с эксклюзивной шоу-программой впервые после многолетнего перерыва в творческой деятельности. 15 августа 2020 года мировой суперхит "Freestyler" и другие хиты коллектива прозвучат на стадионе "Волгоград Арена" в рамках Международного музыкально-развлекательного фестиваля ParkSeason Fest. Все самые известные треки Bomfunk MC's будут исполнены, также в программе прозвучат новые песни, которые войдут в следующий альбом Bomfunk MC's, работа над котором уже началась", - рассказали в пресс-службе.
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Кроме того, среди хэдлайнеров фестиваля уже заявлены "Мумий Тролль", "Сплин", Guano Apes, Элджей. Также на тематических сценах выступят Bad Balance, "Каспийский Груз", "Кис-Кис", Krec, Ольга Бузова, Миша Марвин (Black Star) и многие другие.
"Мы в настоящем предвкушении, что снова окажемся в России! Наши концерты 15 лет назад были потрясающими, но на этот раз будет еще круче, мы вас впечатлим. Увидимся со всеми 15 августа в Волгограде", - сообщили музыканты Bomfunk MC's, которых цитируют организаторы.
ParkSeason Fest – новый формат музыкально-развлекательных фестивалей, который впервые будет реализован на территории объединенного пространства парка и стадиона (Центральный парк культуры и отдыха и стадион "Волгоград Арена").