Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-25T12:41+0300
https://ria.ru/20200225/1565166690.html
Авторы хита "Freestyler" выступят в России впервые за 15 лет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565166035_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_edc716dd72c4434c13d9ff827f737b45.jpg
РИА Новости

Авторы хита "Freestyler" выступят в России впервые за 15 лет

12:41 25.02.2020
498
© Кадр из видео youtube-канала BomfunkMCsVEVOКадр из клипа "Freestyler" группы Bomfunk MC's
Кадр из клипа Freestyler группы Bomfunk MC's
© Кадр из видео youtube-канала BomfunkMCsVEVO
Кадр из клипа "Freestyler" группы Bomfunk MC's . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Финская группа Bomfunk MC's, авторы хита "Freestyler", приедет в Россию впервые после многолетнего перерыва в творческой деятельности и в августе выступит на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде, сообщает пресс-служба организаторов.
"Легендарная финская группа Bomfunk MC's в полном составе приедет в Россию с эксклюзивной шоу-программой впервые после многолетнего перерыва в творческой деятельности. 15 августа 2020 года мировой суперхит "Freestyler" и другие хиты коллектива прозвучат на стадионе "Волгоград Арена" в рамках Международного музыкально-развлекательного фестиваля ParkSeason Fest. Все самые известные треки Bomfunk MC's будут исполнены, также в программе прозвучат новые песни, которые войдут в следующий альбом Bomfunk MC's, работа над котором уже началась", - рассказали в пресс-службе.
Британский музыкант Ник Мейсон
21 февраля, 13:12Культура
Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон даст два концерта в России
Кроме того, среди хэдлайнеров фестиваля уже заявлены "Мумий Тролль", "Сплин", Guano Apes, Элджей. Также на тематических сценах выступят Bad Balance, "Каспийский Груз", "Кис-Кис", Krec, Ольга Бузова, Миша Марвин (Black Star) и многие другие.
"Мы в настоящем предвкушении, что снова окажемся в России! Наши концерты 15 лет назад были потрясающими, но на этот раз будет еще круче, мы вас впечатлим. Увидимся со всеми 15 августа в Волгограде", - сообщили музыканты Bomfunk MC's, которых цитируют организаторы.
ParkSeason Fest – новый формат музыкально-развлекательных фестивалей, который впервые будет реализован на территории объединенного пространства парка и стадиона (Центральный парк культуры и отдыха и стадион "Волгоград Арена").
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист Джо Перри во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
12 февраля, 19:27Культура
Группа Aerosmith выступит в Москве в честь своего пятидесятилетия
701005
Обсудить 1
КультураСплинМумий ТролльОльга БузоваВолгоградРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков
Андрей Охлопков: "Ангара" — умничка, а не ракета
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Китаянке подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая внесла в ГД проект о возможности продать залоговое имущество
Президент РФ Владимир Путин во время занятий дзюдо
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Покупатель в гипермаркете Лента
Ограничения из-за коронавируса повлияют на поставки, допустила "Лента"
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Совета по развитию местного самоуправления
Кириенко объявил о старте проекта по подготовке политических лидеров
Полиция и спасатели на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Россияне не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Германии
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
Минск заявил о потере двух миллиардов долларов из-за "грязной" нефти
Московский Кремль
На участие в конкурсе "Моя страна – моя Россия" подали 60 тысяч заявок
Водитель
Названы главные ошибки при переезде "лежачих полицейских"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал данных о "российском вмешательстве" от спецслужб США
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
Лента новостейМолния