Подросток, напавший на ребенка в Кандалакше, избивал детей

В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика

В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика

© Фото : СУ СК России по Мурманской области В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика

МУРМАНСК, 25 фев – РИА Новости. Подросток, который обвиняется в попытке убить 11-летнего мальчика в Подросток, который обвиняется в попытке убить 11-летнего мальчика в Кандалакше , не менее 10 раз избивал детей, также он признавался в том, что сбросил с дамбы 9-летнего ребенка, однако привлечь его к ответственности было невозможно из-за возраста, сообщил РИА Новости глава мурманского города Михаил Павлов.

По словам Павлова, который подробно разбирался в ситуации и общался с родителями обоих подростков, для обвиняемого не нужно было особого повода, чтобы избить мальчика на четыре года младше себя, с которым он учился в одной школе. "Насчет конфликта - говорят, что этот обидчик все конфликты выдумывал сам. Якобы заступался за друга – одноклассника избитого мальчика. Но он всегда такую легенду избирал, прежде чем кого-то изувечить, таких случаев было не меньше 10 – камнем кидал, бил, проводом хлестал", - рассказал он.

По словам главы города, про неблагополучного подростка знали все службы, с 2016 года он состоял на учете в ПДН и именно там сознался спустя продолжительное время в том, что в 2017 году сбросил с дамбы в воду 9-летнего ребенка, который захлебнулся. Сразу после трагедии это дело считали несчастным случаем.

"Через год с лишним он в ПДН в очередной беседе с сотрудником чего-то сказал, сотрудница его на разговор вывела, он побахвалился (что столкнул с дамбы – ред.), в комитет была информация направлена, СК отказал в возбуждении дела", - пояснил Павлов.

Кроме того, родители подростка не раз привлекались к административной ответственности за правонарушения сына, после очередного случая подростка на 30 дней помещали в специализированное учреждение. По словам собеседник агентства, отдел внутренних дел подавал ходатайство о его длительной изоляции в центре временного содержания, но суд отказал из-за заболевания, которое не позволяет в эти центры помещать.

"Семья не состояла на учете в опеке, она полная, водитель в транспортной компании, мать в магазине работает. Я по телефону с ними говорил, они и на комиссии говорили: "Ничего не можем сделать", они сами на него заявление писали – он у них деньги воровал. Мать тоже в шоке, на нее давление идет", - добавил Павлов. Он также отметил, что дважды навещал пострадавшего ребенка в больнице, тот идет на поправку.