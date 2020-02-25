В ОП предложили внести в Конституцию положение о роли НКО

"Мы предлагаем дополнить конституционные нормы положениями об учете значимости некоммерческих организаций, общественных объединений, в частности, о том, чтобы государство привлекало их к выработке государственной политики", - сказала Михеева журналистам.

По ее словам, это достаточно большой документ заключения, в котором содержится много различных предложений. "И сегодня оно направлено также в Госдуму РФ", - пояснила она.