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В ОП предложили внести в Конституцию положение о роли НКО
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РИА Новости

В ОП предложили внести в Конституцию положение о роли НКО

12:33 25.02.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Конституцию РФ надо внести положения о привлечении некоммерческих организаций к выработке государственной политики, заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"Мы предлагаем дополнить конституционные нормы положениями об учете значимости некоммерческих организаций, общественных объединений, в частности, о том, чтобы государство привлекало их к выработке государственной политики", - сказала Михеева журналистам.
По ее словам, это достаточно большой документ заключения, в котором содержится много различных предложений. "И сегодня оно направлено также в Госдуму РФ", - пояснила она.
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
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Лидия МихееваКонституция РФОбщественная палата РФГосдума РФРоссияОбщество
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