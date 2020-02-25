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В Барнауле завели дело из-за травмирования школьницы на перемене
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РИА Новости

В Барнауле завели дело из-за травмирования школьницы на перемене

12:17 25.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 фев - РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту травмы девочки в барнаульской школе №31, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее мать девочки в группе "Инцидент Барнаул" рассказала, что в школе никто не мог вызвать скорую помощь после того, как она получила травму головы. Со слов женщины, ей пришлось приехать и самой звонить врачам, так как "учитель не знал номер". Позже в мэрии сообщили, что до приезда мамы учителя оказали первую помощь, а потом завуч вызвала медиков.
Автомобиль Следственного комитета России
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По предварительной версии следствия, 19 февраля ученица обратилась к педагогу с жалобой на травму, но "преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована".
"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)",- говорится в сообщении.
Следователи проверят действия администрации школы и дадут принципиальную юридическую оценку их действиям.
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Следственный комитет России (СК РФ)БарнаулПроисшествия
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