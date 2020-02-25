В Барнауле завели дело из-за травмирования школьницы на перемене

БАРНАУЛ, 25 фев - РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту травмы девочки в барнаульской школе №31, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии следствия, 19 февраля ученица обратилась к педагогу с жалобой на травму, но "преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована".