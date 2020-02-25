В Барнауле проверяют данные о тяжелой травме, полученной школьницей

БАРНАУЛ, 25 фев - РИА Новости. Комитет по образованию администрации Барнаула взял под контроль расследование случая травмирования ученицы в одной из школ города, после которого она была госпитализирована для экстренной операции, сообщает пресс-центр мэрии.
По данным властей, случай произошел в школе №31, где на лестничном проеме столкнулись мальчик и девочка.
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"Из-за жалоб девочки на головную боль классный руководитель пригласила маму в школу. До приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным. По приезде мамы состояние девочки ухудшилось. Заместителем директора по воспитательной работе была вызвана скорая помощь с вахты школы. Девочку госпитализировали", - говорится в сообщении.
Между тем мама девочки в сообществе ВКонтакте "Барнаул22" сообщила, что медика в школе не было, а скорую помощь вызвала она сама. В результате ребенку выполнена экстренная операция по трепанации черепа.
"В настоящее время классный руководитель на постоянной связи с мамой девочки. Ситуация взята на контроль комитетом по образованию. Проводится более детальная проверка несчастного случая", - подчеркнули в мэрии.