В Барнауле проверяют данные о тяжелой травме, полученной школьницей

"Из-за жалоб девочки на головную боль классный руководитель пригласила маму в школу. До приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным. По приезде мамы состояние девочки ухудшилось. Заместителем директора по воспитательной работе была вызвана скорая помощь с вахты школы. Девочку госпитализировали", - говорится в сообщении.