Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Речи о двусторонних контактах президента РФ Речи о двусторонних контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по вопросу сирийского урегулирования 5 марта пока не идет, однако встреча в многостороннем формате согласовывается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры по ситуации в сирийском Идлибе со своим российским коллегой 5 марта. Он также сообщил о том, что четырехсторонняя встреча с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пока еще не согласована.

"Сейчас речи не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники еще дали согласие", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о четырехстороннем формате с участием Меркель и Макрона, Песков ответил отрицательно.

"В настоящий момент нет", - сказал он, отметив, что прорабатывается вариант в том числе и с участием Ирана.

"Но пока еще не удалось согласовать графики всех президентов, поэтому работа еще продолжается по дипломатическим каналам", - добавил Песков.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.