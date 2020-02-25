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Комитет СФ поддержал закон о бесплатном питании в начальных классах
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РИА Новости

Комитет СФ поддержал закон о бесплатном питании в начальных классах

12:09 25.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием, палата рассмотрит документ 26 февраля.
Законопроект был внесен в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Проектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Позже президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Закон позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. -0-
Работа столовой в средней общеобразовательной школе
13 февраля, 13:06
В Минпросвещения рассказали о средствах на горячее питание школьников
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияОбщество
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