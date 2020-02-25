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На Ямале арестовали чиновника по делу о растрате 29 миллионов рублей
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РИА Новости

На Ямале арестовали чиновника по делу о растрате 29 миллионов рублей

12:08 25.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 фев - РИА Новости. Заместитель главы Надымского района ЯНАО, обвиняемый в растрате выделенных на благоустройство 29 миллионов рублей, отправлен под стражу, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
Ведомство ранее сообщило, что руководитель учреждения "Управление капитального строительства и капитального ремонта" в Надыме летом-осенью прошлого года заплатил коммерческой организации 29 миллионов рублей за фактически не выполненные работы по муниципальному контракту. Фирма должна была благоустроить главную площадь города и бульвар, однако не сделала этого в полном объеме. Кроме того, правоохранители отмечают, что часть работ была оплачена дважды. Чиновника обвинили в хищении в особо крупном размере и отправили под стражу на два месяца.
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Впоследствии стало известно о двух новых фигурантах: бизнесмене, которому вменяется пособничество, и заместитель главы районной администрации. Чиновника подозревали в растрате имущества в крупном размере, теперь его статус - обвиняемый. "Суд удовлетворил ходатайство следственного отдела... Вынес решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев", - говорится в сообщении.
Уголовное дело о хищении, как уточняли в СУСК, было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Согласно информации надзорного ведомства, муниципальное учреждение и частная фирма заключили контракт на 111 миллионов рублей, однако подрядчик выполнил в срок только две трети работ и получил около 70 миллионов рублей, после чего покинул объект. При этом чиновник подписал акты о приемке, не имея на то оснований, поскольку часть оплаченных работ фактически не выполнялась, пояснили в прокуратуре ЯНАО.
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В субботу стало известно, что в этом деле появились еще два фигуранта - заместитель главы районной администрации и руководитель компании "Экспертгрупп", выполнявшей указанные работы. По версии следствия, чиновник вступил в преступный сговор с директором муниципального учреждения, они принудили сотрудников управления подписать подложные акты приемки, которые затем направили в районный департамент заявок о расходовании субсидий, чтобы получить деньги. Руководитель фирмы оказывал им "содействие в совершении преступления", равно как и ряд других работников коммерческой организации, подчеркивали в ведомстве.
Органы следствия продолжают устанавливать личности тех, кто также может быть причастен к преступлению.
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ЯмалСледственный комитет России (СК РФ)НадымПроисшествия
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