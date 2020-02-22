На Ямале чиновника заподозрили в растрате 29 миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 фев - РИА Новости. Заместитель главы Заместитель главы Надымского района ЯНАО стал подозреваемым в деле о растрате 29 миллионов рублей, которые муниципалитет выплатил организации за невыполненные в полном объеме работы по благоустройству, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство ранее сообщило, что руководитель учреждения "Управление капитального строительства и капитального ремонта" в Надыме летом-осенью прошлого года выплатил коммерческой организации 29 миллионов рублей за работы по муниципальному контракту. Фирма должна была благоустроить главную площадь города, а также бульвар, однако не сделала этого в полном объеме. Кроме того, правоохранители отмечают, что часть работ была оплачена дважды. Чиновника обвинили в хищении в особо крупном размере и отправили под стражу на два месяца.

Уголовное дело о хищении, как уточняли в СУСК, было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Согласно информации надзорного ведомства, муниципальное учреждение и частная фирма заключили контракт на 111 миллионов рублей, однако подрядчик выполнил в срок только две трети работ и получил около 70 миллионов рублей, после чего покинул объект. При этом чиновник подписал акты о приемке, не имея на то оснований, поскольку часть оплаченных работ фактически не выполнялась, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

В субботу стало известно, что в этом деле появились еще два фигуранта - заместитель главы районной администрации и руководитель компании "Экспертгрупп", выполнявшей указанные работы. По версии следствия, чиновник вступил в преступный сговор с директором муниципального учреждения, они принудили сотрудников управления подписать подложные акты приемки, которые затем направили в районный департамент заявок о расходовании субсидий, чтобы получить деньги. Руководитель фирмы оказывал им "содействие в совершении преступления", равно как и ряд других работников коммерческой организации, подчеркнули в ведомстве.

"Следственным отделом... возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы МО Надымский район и руководителя ООО "Экспертгрупп", - отмечают в СУСК.