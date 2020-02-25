Прокурор просит дать 13 лет матери, убившей дочь из-за хлебных крошек

ОМСК, 25 фев – РИА Новости. Гособвинитель в суде предложил назначить 28-летней жительнице Омска 13 лет колонии общего режима за убийство двухлетней дочери из-за хлебных крошек, сообщает прокуратура области.
По версии следствия, преступление произошло 9 мая 2019 года в Омске. Нетрезвая 28-летняя мать двоих детей (трехлетнего сына и двухлетней дочери), увидев, что дочь, которая ела булочку, накрошила, стала со злостью засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки. В результате дочка, сидевшая у матери на коленях, задохнулась и умерла. В управлении СК отметили, что сожитель женщины вынес тело девочки из дома и спрятал. Девятнадцатого мая мужчина скончался от алкогольной интоксикации. О преступлении стало известно только 6 июня, когда подруга подозреваемой женщины сообщила в полицию о пропаже ребенка. Следователи пояснили, что сначала фигурантка дела говорила, что произошёл несчастный случай, потом, что девочку убил сожитель, однако позже она созналась в убийстве. Семья состояла на учете как неблагополучная.
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"В прениях сторон представитель государственного обвинения предложила суду признать фигурантку дела виновной... и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год", - сообщает прокуратура.
В ведомстве уточнили, что тело ребёнка до сих пор не найдено, это значительно усложняло ход расследования.
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