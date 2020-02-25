Прокурор просит дать 13 лет матери, убившей дочь из-за хлебных крошек

"В прениях сторон представитель государственного обвинения предложила суду признать фигурантку дела виновной... и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год", - сообщает прокуратура.