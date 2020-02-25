В Петербурге руководителя морга отстранили из-за видео со стриптизом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов в Санкт-Петербурге отстранили от обязанностей после публикации видео со стриптизом в морге, сообщил РИА Новости представитель городского комздрава.
Ранее интернет-издание "Фонтанка" опубликовало видео, где полуобнаженная девушка исполняет танец, предположительно, в помещении Бюро судебно-медицинских экспертизы. По предварительным данным, стриптизерша развлекала сотрудников на корпоративной вечеринке.
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"Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранен от исполнения обязанностей на время проверки. <…> Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после инцидента из служебной командировки в городе Великий Новгород досрочно отозвали начальника бюро. Ему предстоит доложить о результатах проверки в комитет по здравоохранению.
Пока установлено, что руководство бюро не давала добро на проведение каких-либо мероприятий в учреждении и тем более на "присутствие посторонних".
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"Судебно-медицинскому эксперту, которая нарушила приказ по бюро и в превышение своих полномочий провела в кабинет человека, не являющегося работником учреждения, будет объявлен выговор", — сказал представитель Комздрава.
Руководству ЧОПа, которое охраняет морг, напомнили, что впускать посторонних без санкции руководства недопустимо.