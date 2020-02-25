В Петербурге руководителя морга отстранили из-за видео со стриптизом

"Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранен от исполнения обязанностей на время проверки. <…> Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после инцидента из служебной командировки в городе Великий Новгород досрочно отозвали начальника бюро. Ему предстоит доложить о результатах проверки в комитет по здравоохранению.