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2020-02-25T18:09+0300
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Участник BTS рассказал, что думает о скором призыве в армию
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РИА Новости

Участник BTS рассказал, что думает о скором призыве в армию

18:09 25.02.2020
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участник южнокорейской группы BTS музыкант Ким Сок Чин (Jin) на онлайн-конференции, посвященной выходу нового альбома коллектива Map of the Soul: 7, рассказал, что думает о призыве в армию, сообщает Newsweek.

"Пока еще ничего не решено. Но я считаю нормально и правильно — выполнить обязательный военный долг. Я готов служить в любое время, когда получу уведомление", — прокомментировал исполнитель.

Он подчеркнул, что, пока не получит "повестку", продолжит работать в составе K-pop группы.
Многие поклонники просят, чтобы участникам BTS было предоставлено исключительное право в отсрочке в связи с их успехом.
Однако в сентябре прошлого года министерство обороны Южной Кореи заявило, что музыканты не будут освобождены от призыва.
Все участники попадают под программу обязательной службы в армии, которая рассчитана на мужчин в возрасте от 18 лет. Начать службу по закону необходимо до 27 лет (28 лет по восточноазиатскому счету возраста. 4 декабря Ким Сок Чину как раз исполнится столько. — Прим.ред).
Кадр из видео On группы BTS
21 февраля, 21:23Культура
BTS выпустили альбом Map of the soul: 7 и представили клип на песню On
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КультураBTSНовости культурыШоу-бизнесЮжная Корея
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