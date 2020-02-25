Участник BTS рассказал, что думает о скором призыве в армию

"Пока еще ничего не решено. Но я считаю нормально и правильно — выполнить обязательный военный долг. Я готов служить в любое время, когда получу уведомление", — прокомментировал исполнитель.

Он подчеркнул, что, пока не получит "повестку", продолжит работать в составе K-pop группы.

Все участники попадают под программу обязательной службы в армии, которая рассчитана на мужчин в возрасте от 18 лет. Начать службу по закону необходимо до 27 лет (28 лет по восточноазиатскому счету возраста. 4 декабря Ким Сок Чину как раз исполнится столько. — Прим.ред).