Министерство обороны Кореи не предоставило участникам BTS отсрочку от армии

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Солисты группы BTS не будут освобождены от службы в армии, подтвердили представители министерства обороны Южной Кореи, Солисты группы BTS не будут освобождены от службы в армии, подтвердили представители министерства обороны Южной Кореи, сообщает NME.

"Министерство обороны сейчас обсуждает вопрос, чтобы улучшить программу альтернативной службы в армии, но пока такое решение не принято", — прокомментировал чиновник из министерства обороны.

В Южной Корее могут получить освобождение от военной службы в армии олимпийские чемпионы и классические музыканты, у которых есть награды. Звездам K-pop и актерам отсрочки не предоставляются, в том числе участники BTS не имеют права на такую привилегию.

Музыканты попадают под программу обязательной службы в армии, которая рассчитана на мужчин в возрасте от 18 лет. Начать службу по закону необходимо до 27 лет (28 лет по восточноазиатскому счету возраста, — Прим.ред).

Поэтому первым обязан идти в армию уже в декабре самый старший солист Jin (Ким Сок Чин). Продолжительность зависит от рода войск (пехота, флот, военно-воздушные силы и др.) и составляет от 18 до 22 месяцев.

За отказ от прохождения военной службы в Южной Корее полагается тюремный срок.