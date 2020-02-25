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В Приамурье начали проверку после схода с рельсов 18 вагонов с углем
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РИА Новости

В Приамурье начали проверку после схода с рельсов 18 вагонов с углем

11:33 25.02.2020 (обновлено: 12:23 25.02.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Амурской областиСход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020
Сход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020
© Фото : ГУМЧС России по Амурской области
ХАБАРОВСК, 25 фев - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения после схода 18 вагонов с углем в Амурской области, сообщает во вторник ДВТП.
Ранее сообщалось, что во вторник в 7.45 (мск) на перегоне Тоннельный – Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая произошёл сход 18 вагонов с углем грузового поезда. Нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути. Пострадавших нет.
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17 октября 2019, 11:43
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По информации прокуратуры, в настоящее время движение поездов перекрыто в обоих направлениях, возможна задержка пассажирских поездов.
"Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, особое внимание будет уделено вопросам соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМЧС России по Амурской областиСход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020
Сход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020
© Фото : ГУМЧС России по Амурской области
Сход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020
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