В Приамурье начали проверку после схода с рельсов 18 вагонов с углем

© Фото : ГУМЧС России по Амурской области Сход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020

ХАБАРОВСК, 25 фев - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения после схода 18 вагонов с углем в Дальневосточная транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения после схода 18 вагонов с углем в Амурской области , сообщает во вторник ДВТП.

Ранее сообщалось, что во вторник в 7.45 (мск) на перегоне Тоннельный – Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая произошёл сход 18 вагонов с углем грузового поезда. Нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути. Пострадавших нет.

По информации прокуратуры, в настоящее время движение поездов перекрыто в обоих направлениях, возможна задержка пассажирских поездов.