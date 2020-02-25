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Врачи рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян

11:19 25.02.2020 (обновлено: 12:25 25.02.2020)
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© AP Photo / Eugene HoshikoЛайнер Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Лайнер Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Лайнер Diamond Princess в порту Йокогама, Япония. Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 фев — РИА Новости. Состояние россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса COVID-19, не изменилось – повышения температуры и катаральных явлений нет, сообщили в Минздраве Татарстана.
Восемь граждан России, в том числе четверо жителей Казани (среди них одного ребенка), привезли в республиканскую инфекционную больницу в ночь на вторник. У троих диагностирован протекающий в легкой форме коронавирус.
"Состояние здоровья эвакуированных <...> оценивается как удовлетворительное. Ведется ежедневный лабораторный контроль", — говорится в сообщении.
Людей на две недели поместили в карантин, они будут контактировать только с врачами, также проживающими в специальном боксе.
Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее отмечал, что медучреждение соответствует всем требованиям, медикам и пациентам оказывают необходимую поддержку.
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
07:51
В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни -— это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
4105721
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаХубэйВОЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рустам МиннихановКитайЯпонияРоссияУханьОбщество
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