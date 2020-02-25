Врачи рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян

КАЗАНЬ, 25 фев — РИА Новости. Состояние россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Состояние россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess , где зарегистрирована вспышка коронавируса COVID-19 , не изменилось – повышения температуры и катаральных явлений нет, сообщили в Минздраве Татарстана.

Восемь граждан России, в том числе четверо жителей Казани (среди них одного ребенка), привезли в республиканскую инфекционную больницу в ночь на вторник. У троих диагностирован протекающий в легкой форме коронавирус.

"Состояние здоровья эвакуированных <...> оценивается как удовлетворительное. Ведется ежедневный лабораторный контроль", — говорится в сообщении.

Людей на две недели поместили в карантин, они будут контактировать только с врачами, также проживающими в специальном боксе.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее отмечал, что медучреждение соответствует всем требованиям, медикам и пациентам оказывают необходимую поддержку.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших.