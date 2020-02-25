Врачи рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян

КАЗАНЬ, 25 фев — РИА Новости. Состояние россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса COVID-19, не изменилось – повышения температуры и катаральных явлений нет, сообщили в Минздраве Татарстана.
Восемь граждан России, в том числе четверо жителей Казани (среди них одного ребенка), привезли в республиканскую инфекционную больницу в ночь на вторник. У троих диагностирован протекающий в легкой форме коронавирус.
"Состояние здоровья эвакуированных <...> оценивается как удовлетворительное. Ведется ежедневный лабораторный контроль", — говорится в сообщении.
Людей на две недели поместили в карантин, они будут контактировать только с врачами, также проживающими в специальном боксе.
Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее отмечал, что медучреждение соответствует всем требованиям, медикам и пациентам оказывают необходимую поддержку.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни -— это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса