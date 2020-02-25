Для нового космического корабля "Орел" выбрали два района посадки

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Два штатных района посадки выбраны для нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация"), рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является оператором российских космодромов) Андрей Охлопков.
"Определены два штатных района посадки нового корабля", - сказал он.
Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам по разработке корабля Ракетно-космической корпорации "Энергия", штатные районы посадки номер один и номер два будут расположены в Амурской области недалеко от космодрома.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" для полетов к Луне ведется уже десять лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год. Однако затем планы поменялись.
Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" сдвинут на 2023 год на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на ее поверхность.
Как сообщалось, РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй - полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.