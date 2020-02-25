В Дагестане около 1,7 тысячи человек остались без света из-за ветра

"Двадцать пятого февраля с 7.50 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110-35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО "Дагестанская сетевая компания" – региональная распределительная электросетевая компания. Управляющая организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа – ПАО "МРСК Северного Кавказа")", - говорится в сообщении.