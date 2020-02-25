В Дагестане около 1,7 тысячи человек остались без света из-за ветра

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 81,7 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщается на сайте Минэнерго России.
"Двадцать пятого февраля с 7.50 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110-35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО "Дагестанская сетевая компания" – региональная распределительная электросетевая компания. Управляющая организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа – ПАО "МРСК Северного Кавказа")", - говорится в сообщении.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители 116 населенных пунктов (около 81 700 человек). Мощность отключенных потребителей - 21,7 МВт", - уточняет министерство.
Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам уже привлечены 22 бригады в составе 68 человек и 23 единиц спецтехники.
Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго, правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), также отмечает министерство.