В Амурской области почти 20 вагонов с углем сошли с рельсов

ХАБАРОВСК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев - РИА Новости. Восемнадцать вагонов с углем во вторник сошли с рельсов на участке Архара – Известковая в Восемнадцать вагонов с углем во вторник сошли с рельсов на участке Архара – Известковая в Амурской области , пострадавших нет, возможна задержка пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"25 февраля 2020 года в 7.45 по московскому времени на перегоне Тоннельный – Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошёл сход 18 вагонов с углем грузового поезда. Нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и угрозы экологии нет. Причины происшествия выясняются. К месту происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан для ликвидации последствий схода вагонов.

"Ожидается задержка пассажирских поездов №7 и №8 сообщением Владивосток-Новосибирск и Новосибирск-Владивосток, а также №99 сообщением Владивосток-Москва", - сообщает ДВЖД.

ГУ МЧС по Амурской области уточняет, что инцидент произошел на 8152 километре Дальневосточной железной дороги в Архаринском районе Приамурья.