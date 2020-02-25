В Амурской области почти 20 вагонов с углем сошли с рельсов

ХАБАРОВСК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев - РИА Новости. Восемнадцать вагонов с углем во вторник сошли с рельсов на участке Архара – Известковая в Амурской области, пострадавших нет, возможна задержка пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
"25 февраля 2020 года в 7.45 по московскому времени на перегоне Тоннельный – Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошёл сход 18 вагонов с углем грузового поезда. Нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и угрозы экологии нет. Причины происшествия выясняются. К месту происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан для ликвидации последствий схода вагонов.
"Ожидается задержка пассажирских поездов №7 и №8 сообщением Владивосток-Новосибирск и Новосибирск-Владивосток, а также №99 сообщением Владивосток-Москва", - сообщает ДВЖД.
ГУ МЧС по Амурской области уточняет, что инцидент произошел на 8152 километре Дальневосточной железной дороги в Архаринском районе Приамурья.
"Для ликвидации последствий аварии направлены три аварийно-восстановительных поезда ОАО РЖД из поселка Бурея, поселка Облучье и города Биробиджана. На место происшествия из Благовещенска выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области под руководством заместителя начальника Дениса Вайды, оперативная группа 61-й пожарно-спасательной части поселка Архара", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
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