Пушков оценил призыв сенаторов в США к новым санкциям против России

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал призыв сенаторов-демократов к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину ввести новые санкции против России "за попытку повлиять на выборы президента США в 2020 году" ловушкой.
Он подчеркнул, что такое требование выдвигается несмотря на сообщения о том, что у американской разведки нет таких данных.
Сенатор отметил, что это является ловушкой.
"Если администрация Трампа пойдет на это, то подыграет своим врагам", — пояснил Пушков.
В пятницу накануне выборов в Неваде разразился скандал. CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведки сообщил, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался на посту президента. Газета Washington Post со ссылкой на другие источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Берни Сандерсу — еще одному кандидату от демократической партии. Он ответил, что не нуждается в подобной помощи от России и призвал ее держаться подальше от американских выборов.
12 ноября 2019, 13:46Лавров пошутил о "подготовке" России к президентским выборам в США
Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что представители американских разведслужб по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию о "российском вмешательстве" в выборы президента США в этом году. Доказательств того, что "вмешательство России" направлено на переизбрание Дональда Трампа нет, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех представителей нацбезопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о вмешательстве России в праймериз в США "параноидальными". Он подчеркнул, что в Кремле ожидают роста подобных "новостей" по мере приближения выборов.
22 октября 2019, 00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США