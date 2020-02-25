Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T10:43+0300
https://ria.ru/20200225/1565159211.html
Пушков оценил призыв сенаторов в США к новым санкциям против России
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:0:3151:1772_1036x0_80_0_0_86f2fc10128666edfa4416885ad68b84.jpg
РИА Новости

Пушков оценил призыв сенаторов в США к новым санкциям против России

10:43 25.02.2020
9156
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал призыв сенаторов-демократов к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину ввести новые санкции против России "за попытку повлиять на выборы президента США в 2020 году" ловушкой.
Он подчеркнул, что такое требование выдвигается несмотря на сообщения о том, что у американской разведки нет таких данных.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
23 февраля, 01:59
Советник Трампа ответил на заявления о "вмешательстве" России в выборы
Сенатор отметил, что это является ловушкой.
"Если администрация Трампа пойдет на это, то подыграет своим врагам", — пояснил Пушков.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков
Сенатор
В пятницу накануне выборов в Неваде разразился скандал. CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведки сообщил, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался на посту президента. Газета Washington Post со ссылкой на другие источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Берни Сандерсу — еще одному кандидату от демократической партии. Он ответил, что не нуждается в подобной помощи от России и призвал ее держаться подальше от американских выборов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
12 ноября 2019, 13:46
Лавров пошутил о "подготовке" России к президентским выборам в США
Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что представители американских разведслужб по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию о "российском вмешательстве" в выборы президента США в этом году. Доказательств того, что "вмешательство России" направлено на переизбрание Дональда Трампа нет, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех представителей нацбезопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о вмешательстве России в праймериз в США "параноидальными". Он подчеркнул, что в Кремле ожидают роста подобных "новостей" по мере приближения выборов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
22 октября 2019, 00:28
Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
12331034
Обсудить 8
Стивен МнучинМайк ПомпеоДональд ТрампThe Washington PostCNN (телеканал)Дмитрий ПесковРоссияСШАНевадаTwitterВ мире
Рекомендуем
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции
Мюнхенская конференция по безопасности
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
В Крыму оценили шансы Украины помешать процессу признания полуострова
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал призывы в США к санкциям против России абсурдными
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Здание посольства России в США
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
СМИ узнали об угрозе закрытия нескольких сахарных заводов в России
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Украинская антарктическая станция Академик Вернадский
Украинскую антарктическую станцию покрыл "кровавый снег"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния