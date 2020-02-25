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РИА Наука
2020-02-25T11:10+0300
https://ria.ru/20200225/1565159180.html
На Восточном построят стартовый стол для пусков "Союза-5" и "Союза-6"
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РИА Новости

На Восточном построят стартовый стол для пусков "Союза-5" и "Союза-6"

10:43 25.02.2020 (обновлено: 11:10 25.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидСтроительство второй очереди космодрома Восточный
Строительство второй очереди космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
Строительство второй очереди космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отельный стартовый стол для пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-5" и "Союз-6" планируется построить на космодроме Восточный, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является оператором российских космодромов) Андрей Охлопков.
"Их запуски со стола для сверхтяжелой ракеты были бы очень рискованными. Намного дешевле и безопаснее создать рядом стартовую площадку под "Союз-5" и "Союз-6". Так и будем делать", - сказал он.
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Ранее сообщалось, что с 2022 года планируется начать строить на Восточном стартовый стол для сверхтяжелой ракеты. При этом она будет состоять из шести боковых блоков, аналогичных первой ступени ракеты "Союз-5", и центрального блока, аналогичного ракете "Союз-6".
"Союз-6" сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонны, на геопереходную орбиту - 2,3 тонны. У ракеты-носителя "Союз-5" эти показатели составят соответственно 17 тонн, 9 тонн и 5 тонн. Начало летных испытаний "Союза-6" на Байконуре запланировано на 2025 год, "Союза-5" - на декабрь 2022 - начало 2023 годов.
Читайте полный текст интервью Андрея Охлопкова >>
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РИА НаукаАндрей ОхлопковВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРИА Новости
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