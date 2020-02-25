Количество площадок для пусков "Протона" с Байконура сократят вдвое

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Один из двух стартовых столов для пусков ракет "Протон-М" на космодроме Байконур закроют в конце 2022 – начале 2023 годов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является оператором российских космодромов) Андрей Охлопков.
"Мы намерены 24-ю пусковую установку на 81-й площадке космодрома Байконур закрыть в конце 2022 - начале 2023 года, а 39-я пусковая установка на 200-й площадке будет работать до конца эксплуатации ракет "Протон", - сказал он.
В то же время, не исключил Охлопков, если у производителя "Протонов" Центра Хруничева появятся дополнительные заказы и Казахстан даст разрешение на продолжение пусков этих ракет, ЦЭНКИ готово и дальше эксплуатировать площадку. Ранее сообщалось, что пуски ракет "Протон" будут завершены к 2025 году.
Ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что обе стартовые позиции будут работать до 2022-2024 годов.