Количество площадок для пусков "Протона" с Байконура сократят вдвое

"Мы намерены 24-ю пусковую установку на 81-й площадке космодрома Байконур закрыть в конце 2022 - начале 2023 года, а 39-я пусковая установка на 200-й площадке будет работать до конца эксплуатации ракет "Протон", - сказал он.

В то же время, не исключил Охлопков, если у производителя "Протонов" Центра Хруничева появятся дополнительные заказы и Казахстан даст разрешение на продолжение пусков этих ракет, ЦЭНКИ готово и дальше эксплуатировать площадку. Ранее сообщалось, что пуски ракет "Протон" будут завершены к 2025 году.