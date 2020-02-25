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Количество площадок для пусков "Протона" с Байконура сократят вдвое
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РИА Новости

Количество площадок для пусков "Протона" с Байконура сократят вдвое

10:33 25.02.2020 (обновлено: 11:10 25.02.2020)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с космодрома Байконур.
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Один из двух стартовых столов для пусков ракет "Протон-М" на космодроме Байконур закроют в конце 2022 – начале 2023 годов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является оператором российских космодромов) Андрей Охлопков.
"Мы намерены 24-ю пусковую установку на 81-й площадке космодрома Байконур закрыть в конце 2022 - начале 2023 года, а 39-я пусковая установка на 200-й площадке будет работать до конца эксплуатации ракет "Протон", - сказал он.
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В то же время, не исключил Охлопков, если у производителя "Протонов" Центра Хруничева появятся дополнительные заказы и Казахстан даст разрешение на продолжение пусков этих ракет, ЦЭНКИ готово и дальше эксплуатировать площадку. Ранее сообщалось, что пуски ракет "Протон" будут завершены к 2025 году.
Ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что обе стартовые позиции будут работать до 2022-2024 годов.
Читайте полный текст интервью Андрея Охлопкова >>
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Протон-МБайконур (космодром)Андрей ОхлопковЦЭНКИКосмос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий Рогозин
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