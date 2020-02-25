Ракету "Ангара" с Восточного запустят дважды

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
"В 2023 году с Восточного состоится первый пуск "Ангары-А5" с беспилотным кораблем "Орел". В 2024 году запланировано сразу два старта: с "Орлом" снова без экипажа и тяжелым космическим аппаратом. Первый пилотируемый пуск "Ангары-А5П" намечен на 2025 год", - сказал он.
Затем, рассказал Охлопков, последуют пилотируемые пуски корабля "Орел" в 2026 и 2027 годах, а потом его испытания перенесут на сверхтяжелую ракету. "Первый ее старт запланирован на 2028 год", - напомнил Охлопков.
Строительство стартового стола под "Ангару" началось в 2019 году. Первый пуск планируется на август-сентябрь 2023 года.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".