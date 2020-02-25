Количество пусков с Восточного планируют увеличить в полтора-два раза

"В этом году с Восточного у нас запланировано четыре пуска, в следующем – шесть-восемь", - сказал он.

Пуски с Восточного проводятся с 2016 года. В 2020 году с дальневосточной площадки планируются четыре запуска в интересах британской компании OneWeb. Планировался также пятый старт с российским метеоспутником "Метеор-М", но он был отложен на август 2021 года.