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Количество пусков с Восточного планируют увеличить в полтора-два раза
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РИА Новости

Количество пусков с Восточного планируют увеличить в полтора-два раза

10:24 25.02.2020 (обновлено: 11:07 25.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Космодром "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Количество пусков с космодрома Восточный в 2021 году планируется увеличить в полтора-два раза по сравнению с текущим годом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является оператором российских космодромов) Андрей Охлопков.
"В этом году с Восточного у нас запланировано четыре пуска, в следующем – шесть-восемь", - сказал он.
Пуски с Восточного проводятся с 2016 года. В 2020 году с дальневосточной площадки планируются четыре запуска в интересах британской компании OneWeb. Планировался также пятый старт с российским метеоспутником "Метеор-М", но он был отложен на август 2021 года.
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Читайте полный текст интервью Андрея Охлопкова >>
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Андрей ОхлопковВосточный (космодром)Космос - РИА Наука
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