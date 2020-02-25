Во Вьетнаме выздоровели все 16 пациентов с коронавирусом

Минздрав Вьетнама сообщил во вторник, что все 16 пациентов с подтвержденным заражением новым коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц. Во Вьетнаме не было зарегистрировано новых заражений с 13 февраля, сообщает издание.

Все время лечения мать девочки находилась вместе с ней в инфекционном отделении больницы, однако она постоянно носила медицинскую маску и не кормила ребенка грудью, сцеживая молоко в бутылочки. На момент выписки у ребенка дважды подтвердился отрицательный анализ на коронавирус, а мать ребенка не заразилась. В провинции Виньфук после возвращения восьми ее жителей с трехмесячной практики в Ухане (практика длилась с ноября по январь) вирусом заразились сразу 11 человек, включая большинство вернувшихся. В настоящее время все они здоровы, сообщает портал.