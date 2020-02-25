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Во Вьетнаме выздоровели все 16 пациентов с коронавирусом
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РИА Новости

Во Вьетнаме выздоровели все 16 пациентов с коронавирусом

09:56 25.02.2020
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© REUTERS / Kham Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета "Вьетнамских авиалинии" для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета Вьетнамских авиалинии для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
© REUTERS / Kham
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета "Вьетнамских авиалинии" для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
БАНГКОК, 25 фев – РИА Новости. Все 16 пациентов, инфицированные новым коронавирусом CОVID19 и находившиеся в инфекционных отделениях больниц Вьетнама, включая трехмесячную девочку, полностью выздоровели, сообщает во вторник интернет-портал VNExpress со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Минздрав Вьетнама сообщил во вторник, что все 16 пациентов с подтвержденным заражением новым коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц. Во Вьетнаме не было зарегистрировано новых заражений с 13 февраля, сообщает издание.
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Отмечается, что одной из двух последних пациентов, выписанных в понедельник и вторник, стала трехмесячная девочка из провинции Виньфук, заразившаяся от своей бабушки, которая контактировала с одним из восьми вьетнамских специалистов, вернувшихся 17 января из командировки в китайский Ухань, в котором они находились на практике с ноября прошлого года.
Все время лечения мать девочки находилась вместе с ней в инфекционном отделении больницы, однако она постоянно носила медицинскую маску и не кормила ребенка грудью, сцеживая молоко в бутылочки. На момент выписки у ребенка дважды подтвердился отрицательный анализ на коронавирус, а мать ребенка не заразилась. В провинции Виньфук после возвращения восьми ее жителей с трехмесячной практики в Ухане (практика длилась с ноября по январь) вирусом заразились сразу 11 человек, включая большинство вернувшихся. В настоящее время все они здоровы, сообщает портал.
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620000
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