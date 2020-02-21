СМИ: во Вьетнаме выздоровел самый юный пациент с коронавирусом

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Трехмесячный ребенок выздоровел во Трехмесячный ребенок выздоровел во Вьетнаме , после того как ранее заразился коронавирусом от своей бабушки и стал самым юным в стране пациентом с COVID-19, сообщило вьетнамское издание VnExpress

По его данным, девочка, которая была госпитализирована 10 дней назад, уже выписана из больницы в Ханое. Отмечается, что бабушка ребенка ранее заразилась коронавирусом от человека, который в январе вернулся во Вьетнам из китайского города Ухань, где началась вспышка болезни.

Мать девочки поблагодарила врачей и персонал больницы, отметив, что ее дочь будет усердно учиться, чтобы стать врачом и помогать другим, пишет издание. Выздоровевшего ребенка поместят для дальнейшего наблюдения в медицинский центр в уезде Биньсуен (провинция Виньфук на севере Вьетнама).