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СМИ: во Вьетнаме выздоровел самый юный пациент с коронавирусом
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РИА Новости

СМИ: во Вьетнаме выздоровел самый юный пациент с коронавирусом

20:36 21.02.2020 (обновлено: 20:55 21.02.2020)
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© REUTERS / KhamДезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
© REUTERS / Kham
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Трехмесячный ребенок выздоровел во Вьетнаме, после того как ранее заразился коронавирусом от своей бабушки и стал самым юным в стране пациентом с COVID-19, сообщило вьетнамское издание VnExpress.
По его данным, девочка, которая была госпитализирована 10 дней назад, уже выписана из больницы в Ханое. Отмечается, что бабушка ребенка ранее заразилась коронавирусом от человека, который в январе вернулся во Вьетнам из китайского города Ухань, где началась вспышка болезни.
Мать девочки поблагодарила врачей и персонал больницы, отметив, что ее дочь будет усердно учиться, чтобы стать врачом и помогать другим, пишет издание. Выздоровевшего ребенка поместят для дальнейшего наблюдения в медицинский центр в уезде Биньсуен (провинция Виньфук на севере Вьетнама).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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