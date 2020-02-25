Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

АНКАРА, 25 фев - РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры по ситуации в сирийском Идлибе со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта.

"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.

Он отметил, что РФ и Турции нужно как можно скорее решить проблему сирийского Идлиба.

"Мы обсуждаем ее на высшем уровне как с Путиным, так с российскими коллегами из разведки, МИД. С Путиным мы общаемся и по дорожной карте. Делегация из России к нам приедет завтра. В Идлибе (президент Сирии Башар Асад) ведет наступление, Если 1-2-3 миллиона беженцев подойдут к нашим границам, что мы будем делать? Наш диалог с Путиным продолжается", - добавил президент Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.