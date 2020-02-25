Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T13:13+0300
https://ria.ru/20200225/1565156742.html
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
https://cdn24.img.ria.ru/images/149361/55/1493615589_0:0:2873:1616_1036x0_80_0_0_a223101ed479c107a086b0265e999b49.jpg
РИА Новости

Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

09:55 25.02.2020 (обновлено: 13:13 25.02.2020)
3754
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 25 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры по ситуации в сирийском Идлибе со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта.
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Он отметил, что РФ и Турции нужно как можно скорее решить проблему сирийского Идлиба.
"Мы обсуждаем ее на высшем уровне как с Путиным, так с российскими коллегами из разведки, МИД. С Путиным мы общаемся и по дорожной карте. Делегация из России к нам приедет завтра. В Идлибе (президент Сирии Башар Асад) ведет наступление, Если 1-2-3 миллиона беженцев подойдут к нашим границам, что мы будем делать? Наш диалог с Путиным продолжается", - добавил президент Турции.
Дмитрий Песков
23 февраля, 14:34Война в Сирии
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
23 февраля, 14:10Война в Сирии
Песков рассказал о согласовании даты саммита по Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Запрещенная в России террористическая организация
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
22 февраля, 19:04
Эрдоган предупредил о "более решительных действиях" Турции в САР
501133
Обсудить 2
Нур-СултанИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровБашар АсадВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о двух погибших турецких военных в Ливии
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Китаянке подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
СМИ сообщило о разработке в Китае вакцины от коронавируса
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков
Андрей Охлопков: "Ангара" — умничка, а не ракета
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Дмитрий Язов
Язова похоронят 28 февраля на военном мемориальном кладбище в Мытищах
Сотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии эвакуированных из Японии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел встречу с главой МИД Армении
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
В Крыму оценили шансы Украины помешать процессу признания полуострова
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая внесла в ГД проект о возможности продать залоговое имущество
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
Лента новостейМолния