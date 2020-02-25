Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T13:16+0300
https://ria.ru/20200225/1565156209.html
В Красноярске нашли еще одно тело со следами укусов животных
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9d0d8c3264987be1e83e18b22038359a.jpg
РИА Новости

В Красноярске нашли еще одно тело со следами укусов животных

09:41 25.02.2020 (обновлено: 13:16 25.02.2020)
33297
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Тело мужчины со следами, похожими на укусы животных, найдено в Ленинском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.

"В следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что на территории гаражного массива в Ленинском районе краевого центра обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для укусов домашних животных. По данному факту <…> проводится проверка", — говорится в сообщении.

Ранее в региональном главке СК сообщили, что в субботу во дворе многоквартирного дома на улице Мичурина в Красноярске обнаружено тело женщины с травмами, похожими на укусы собак. В региональном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). Кроме того, в отношении 41-летнего руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК России ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц").
В Кировском районном суде РИА Новости сообщили, что руководитель городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства задержан. Во вторник будет решен вопрос о мере пресечения чиновнику.
Овчарка
5 октября 2019, 03:05
В МЧС рассказали, как остановить собаку, которая хочет вас покусать
1011304611949
Обсудить 10
КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
еще раз убеждаюсь - был при СССР отстрел собак и это правильно! жизнь наших человека важнее, чем оханье типа - зоозащитников!
25 февраля, 10:17
wwiking7000
5700014
Собаки заполонили все улицы. Я, например, утром без ножа не выхожу. Псы боятся лезвия, поэтому приходится нож держать наготове всегда.
25 февраля, 10:19
николай агнин
3341006
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
15:00ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в системе быстрых платежей
15:00Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
15:00Найдено первое многоклеточное, не нуждающееся в кислороде
14:59Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
Лента новостейМолния