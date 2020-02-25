В Красноярске нашли еще одно тело со следами укусов животных

КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Тело мужчины со следами, похожими на укусы животных, найдено в Ленинском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
"В следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что на территории гаражного массива в Ленинском районе краевого центра обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для укусов домашних животных. По данному факту <…> проводится проверка", — говорится в сообщении.
Ранее в региональном главке СК сообщили, что в субботу во дворе многоквартирного дома на улице Мичурина в Красноярске обнаружено тело женщины с травмами, похожими на укусы собак. В региональном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). Кроме того, в отношении 41-летнего руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК России ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц").
В Кировском районном суде РИА Новости сообщили, что руководитель городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства задержан. Во вторник будет решен вопрос о мере пресечения чиновнику.
5 октября 2019, 03:05В МЧС рассказали, как остановить собаку, которая хочет вас покусать