Прокуратура проверит отмену авиарейса с Сахалина в Москву

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев – РИА Новости. Отмена 23 февраля рейса самолета авиакомпании "Россия" из Южно-Сахалинска в Москву по техническим причинам стала причиной проверки, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям наземных аэропортовых служб", - говорится в распространенном пресс-релизе.
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В местных соцсетях сообщалось, что при буксировке была повреждена носовая стойка шасси, из-за чего борт не смог вылететь в Москву.
По информации транспортной прокуратуры, на борту неисправного самолета находилось 212 человек. Всем пассажирам на время ожидания другого рейса были предоставлены услуги, предусмотренные в случае задержки - напитки, питание, размещение в гостинице. В Москву пассажиры вылетели 24 февраля двумя рейсами.