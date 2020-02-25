Прокуратура проверит отмену авиарейса с Сахалина в Москву

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев – РИА Новости. Отмена 23 февраля рейса самолета авиакомпании Отмена 23 февраля рейса самолета авиакомпании "Россия" из Южно-Сахалинска Москву по техническим причинам стала причиной проверки, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям наземных аэропортовых служб", - говорится в распространенном пресс-релизе.

В местных соцсетях сообщалось, что при буксировке была повреждена носовая стойка шасси, из-за чего борт не смог вылететь в Москву.