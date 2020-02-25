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Прокуратура проверит отмену авиарейса с Сахалина в Москву
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РИА Новости

Прокуратура проверит отмену авиарейса с Сахалина в Москву

09:25 25.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев – РИА Новости. Отмена 23 февраля рейса самолета авиакомпании "Россия" из Южно-Сахалинска в Москву по техническим причинам стала причиной проверки, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям наземных аэропортовых служб", - говорится в распространенном пресс-релизе.
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17 февраля, 06:58
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В местных соцсетях сообщалось, что при буксировке была повреждена носовая стойка шасси, из-за чего борт не смог вылететь в Москву.
По информации транспортной прокуратуры, на борту неисправного самолета находилось 212 человек. Всем пассажирам на время ожидания другого рейса были предоставлены услуги, предусмотренные в случае задержки - напитки, питание, размещение в гостинице. В Москву пассажиры вылетели 24 февраля двумя рейсами.
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Россия (авиакомпания)МоскваЮжно-СахалинскПроисшествия
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