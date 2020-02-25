Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве скончался маршал Советского Союза В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов , сообщили в Минобороны.

"Двадцать пятого февраля <...> на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", — говорится в заявлении ведомства.

Похороны состоятся 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршала Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. После окончания в 1942 году военного училища ушел на службу. С июля 1942 года по май 1945 года командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах. Дмитрий Тимофеевич Язовв селе Язово Омской области в крестьянской семье. После окончания в 1942 году военного училища ушел на службу. С июля 1942 года по май 1945 года командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.

После войны продолжил военную карьеру, прошел путь от командира роты до командующего армией. В 1970-х годах возглавил управление Главного управления кадров Министерства обороны, затем стал первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа.

С января 1979 года Язов занимал пост командующего Центральной группой войск, с февраля 1979 года — уполномоченного правительства СССР по делам пребывания советских войск в Чехословакии.

В 1980-1984 годах — командующий войсками Среднеазиатского округа. С 1984 по 1987 год — Дальневосточного военного округа.

С января по май 1987 года Язов являлся заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР. После возглавил ведомство.

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже его освободили и амнистировали.