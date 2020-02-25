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Религия и мировоззрение
2020-02-25T09:09+0300
https://ria.ru/20200225/1565155104.html
В СПЦ ответили на обвинения властей Черногории в неуплате налогов
https://cdn25.img.ria.ru/images/68812/08/688120877_0:44:1024:620_1036x0_80_0_0_8bd81d3ed318a20238cf6540a0221135.jpg
РИА Новости

В СПЦ ответили на обвинения властей Черногории в неуплате налогов

09:09 25.02.2020
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© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь Святого Николы в Улцине, Черногория
Церковь Святого Николы в Улцине, Черногория
© РИА Новости / Владислав Петрович
Церковь Святого Николы в Улцине, Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Обвинения в адрес Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории в неуплате налогов нужны властям страны для собственного оправдания и поддержки спорного закона о религиозных объединениях, заявил РИА Новости руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич.
Премьер Черногории Душко Маркович в понедельник обвинил Черногорско-Приморскую митрополию СПЦ в неуплате налогов. Налоговая служба страны заявила в минувшую субботу, что, по ее оценкам, митрополия Черногорско-Приморская должна государству "свыше миллиона евро", при этом документально доказать ведомство готово лишь 340 тысяч евро невыплаченных налогов за священнослужителей. Руководство налоговой службы пригрозило изъятием церковной собственности в случае невыполнения СПЦ своих обязательств перед государством.
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"Духовенство митрополии Черногорско-Приморской и других епархий СПЦ в каждом отдельном случае имеет признанный статус священнослужителя в Черногории, который обеспечивается и решением фонда пенсионного и медицинского страхования. Проблема заключается в законодательстве Черногории, по которому служение священника приравнивается к индивидуальной деятельности, что неразумно. Священник же не проводит службы сам, от своего имени, но в рамках церкви, по решению епископа", - заявил отец Велибор агентству.
По его словам, в 2011 году налоговая служба Черногории приняла полномочия в вопросе отчислений от фонда пенсионного страхования, но не предвидела нюансы правового статуса священников и других церковных служителей в Черногории. Митрополии Черногорско-Приморской и другим епархиям СПЦ с тех пор не были доставлены решения о налоговых обязательствах на основании пенсионных и медицинских страховых отчислений.
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"Все подобные выплаты, которые были сделаны ранее священнослужителями, были сделаны по индивидуальным налоговым номерам. А власти возлагали эту обязанность и требовали ее исполнения от митрополии. Но обязанность по уплате налогов возникает лишь в тот момент, когда она утверждается решением налогового управления. А таких решений нет, налоговая служба их не принимала", - отметил глава правового совета митрополии.
Претензии налоговой службы Джомич опроверг.
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"Это их оценки, которые служат для представления церкви в качестве параллельной незаконной организации, которая не соблюдает законы Черногории. Мы с юридической точки зрения готовы к тому, чтобы эта проблема была решена. Но вину за нее несут ответственные органы, которые имеют подобные проблемы и с другими традиционными религиозными общинами страны", - отметил протоиерей.
Отец Велибор подчеркнул, что речь идет не только об СПЦ, но "цель властей выделить митрополию и епархии СПЦ, чтобы подкрепить тезис о необходимости закона о церквях, который на самом деле, не имеет к этому никакого отношения".
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногория
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