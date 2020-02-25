В СПЦ ответили на обвинения властей Черногории в неуплате налогов

БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Обвинения в адрес Обвинения в адрес Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории в неуплате налогов нужны властям страны для собственного оправдания и поддержки спорного закона о религиозных объединениях, заявил РИА Новости руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич.

Премьер Черногории Душко Маркович в понедельник обвинил Черногорско-Приморскую митрополию СПЦ в неуплате налогов. Налоговая служба страны заявила в минувшую субботу, что, по ее оценкам, митрополия Черногорско-Приморская должна государству "свыше миллиона евро", при этом документально доказать ведомство готово лишь 340 тысяч евро невыплаченных налогов за священнослужителей. Руководство налоговой службы пригрозило изъятием церковной собственности в случае невыполнения СПЦ своих обязательств перед государством.

"Духовенство митрополии Черногорско-Приморской и других епархий СПЦ в каждом отдельном случае имеет признанный статус священнослужителя в Черногории, который обеспечивается и решением фонда пенсионного и медицинского страхования. Проблема заключается в законодательстве Черногории, по которому служение священника приравнивается к индивидуальной деятельности, что неразумно. Священник же не проводит службы сам, от своего имени, но в рамках церкви, по решению епископа", - заявил отец Велибор агентству.

По его словам, в 2011 году налоговая служба Черногории приняла полномочия в вопросе отчислений от фонда пенсионного страхования, но не предвидела нюансы правового статуса священников и других церковных служителей в Черногории. Митрополии Черногорско-Приморской и другим епархиям СПЦ с тех пор не были доставлены решения о налоговых обязательствах на основании пенсионных и медицинских страховых отчислений.

"Все подобные выплаты, которые были сделаны ранее священнослужителями, были сделаны по индивидуальным налоговым номерам. А власти возлагали эту обязанность и требовали ее исполнения от митрополии. Но обязанность по уплате налогов возникает лишь в тот момент, когда она утверждается решением налогового управления. А таких решений нет, налоговая служба их не принимала", - отметил глава правового совета митрополии.

Претензии налоговой службы Джомич опроверг.

"Это их оценки, которые служат для представления церкви в качестве параллельной незаконной организации, которая не соблюдает законы Черногории. Мы с юридической точки зрения готовы к тому, чтобы эта проблема была решена. Но вину за нее несут ответственные органы, которые имеют подобные проблемы и с другими традиционными религиозными общинами страны", - отметил протоиерей.