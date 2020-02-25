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Выступление Сергея Лаврова на Конференции ООН по разоружению
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РИА Новости
Выступление Сергея Лаврова на Конференции ООН по разоружению
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на конференции по разоружению в Женеве. Москва считает это мероприятие ключевым элементом разоруженческого механизма ООН.
2020-02-25T12:37+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97284536&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565154174_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_acb16fce12fc59cd227de7986502b837.png
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Выступление Сергея Лаврова на Конференции ООН по разоружению

12:37 25.02.2020
164
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на конференции по разоружению в Женеве. Москва считает это мероприятие ключевым элементом разоруженческого механизма ООН.
Глава российского внешнеполитического ведомства планирует отдельно остановиться на теме борьбы с химическим и биологическим терроризмом и ситуации с милитаризацией космоса.
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Сергей ЛавровООНВ мире
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