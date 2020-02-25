Европейские бизнесмены поддержали повышение налога на старые авто

Так, отмечая, что РФ ратифицировала Парижское соглашение по климату, в АЕБ напоминают: в России 82,3% парка среднетоннажного и тяжелого грузового транспорта относятся к экологическому классу "Евро-3". Это не только наносит ущерб экологии, но и "предопределяет высокий уровень аварийности на российских дорогах, поскольку средний возраст данных транспортных средств превышает 15 лет", говорится в письме.

АЕБ предлагает как стимулировать обновление парка за счет госсубсидий на покупку новой техники, так и вводить ограничительные меры — в частности, запрещать таким машинам въезд в крупные города. Также АЕБ предлагает повысить транспортный налог для владельцев техники класса "Евро-3" и ниже. О существовании сходной идеи 20 февраля сообщил Минпромторг. Позднее министерство уточняло, что речь идет только о коммерческом транспорте.

О существовании сходной идеи 20 февраля сообщил Минпромторг. Замглавы министерства Александр Морозов заявил, что в ближайшее время представит в Минтранс предложения о поднятии с 1 января 2021 года "кардинальным образом" ставки транспортного налога на коммерческий транспорт экологического класса "Евро-3" и ниже. В ведомстве позже добавили, что такая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду.

У АЕБ есть и иные предложения: например, по аналогии с опытом ряда стран ЕС ввести повышенный тариф в системе "Платон" для техники класса "Евро-3" и ниже. Сейчас плата за возмещение вреда, который наносится дорожному покрытию, взимается только с грузовиков массой свыше 12 тонн.