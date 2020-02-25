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Европейские бизнесмены поддержали повышение налога на старые авто
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РИА Новости

Европейские бизнесмены поддержали повышение налога на старые авто

09:02 25.02.2020 (обновлено: 09:17 25.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто
Выдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Выдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила вице-премьеру Юрию Борисову предложения по стимулированию вывода старых автомобилей из эксплуатации, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо.
Так, отмечая, что РФ ратифицировала Парижское соглашение по климату, в АЕБ напоминают: в России 82,3% парка среднетоннажного и тяжелого грузового транспорта относятся к экологическому классу "Евро-3". Это не только наносит ущерб экологии, но и "предопределяет высокий уровень аварийности на российских дорогах, поскольку средний возраст данных транспортных средств превышает 15 лет", говорится в письме.
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В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили
АЕБ предлагает как стимулировать обновление парка за счет госсубсидий на покупку новой техники, так и вводить ограничительные меры — в частности, запрещать таким машинам въезд в крупные города. Также АЕБ предлагает повысить транспортный налог для владельцев техники класса "Евро-3" и ниже. О существовании сходной идеи 20 февраля сообщил Минпромторг. Позднее министерство уточняло, что речь идет только о коммерческом транспорте.
О существовании сходной идеи 20 февраля сообщил Минпромторг. Замглавы министерства Александр Морозов заявил, что в ближайшее время представит в Минтранс предложения о поднятии с 1 января 2021 года "кардинальным образом" ставки транспортного налога на коммерческий транспорт экологического класса "Евро-3" и ниже. В ведомстве позже добавили, что такая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду.
Выдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто
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Автоконцерны поддержали инициативу повысить налог для старых машин
У АЕБ есть и иные предложения: например, по аналогии с опытом ряда стран ЕС ввести повышенный тариф в системе "Платон" для техники класса "Евро-3" и ниже. Сейчас плата за возмещение вреда, который наносится дорожному покрытию, взимается только с грузовиков массой свыше 12 тонн.
При этом из-за потенциальной социальной "чувствительности" АЕБ предлагает, чтобы на первом этапе была затронута исключительно коммерческая техника, начиная со среднетоннажных грузовиков — свыше 6 тонн (категории M2, M3, N2, N3). Кроме того, запускать меры предлагается только в отдельных субъектах, затем расширяя их на другие регионы и категории автомобилей. Источник газеты поясняет, что повышение налога предлагается сначала для тяжелого транспорта, потом LCV, в самую последнюю очередь для легковых автомобилей.
ВАЗ 2105
21 февраля, 05:48
Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
101001148
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ПлатонЮрий Борисов (вице-премьер)Ассоциация европейского бизнесаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияЭкономика
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