В Петербурге миновала угроза наводнения

"Двадцать пятого февраля в 00.37 затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений начали движение на открытие. В 01.27 канал судопропускного сооружения С-1 открыт для прохода судов, о чем оповещены все заинтересованные организации", - говорится в сообщении.