В Петербурге миновала угроза наводнения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, которые были закрыты в понедельник в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Невы, открыты, сообщает дирекция КЗС.
"Двадцать пятого февраля в 00.37 затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений начали движение на открытие. В 01.27 канал судопропускного сооружения С-1 открыт для прохода судов, о чем оповещены все заинтересованные организации", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 24 февраля в Петербурге ожидалось повышение уровня воды до опасных значений, в связи с этим было принято решение о закрытии всех судопропускных и водопропускных сооружений.
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