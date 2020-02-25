Полиция расследует более 120 дел после беспорядков на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Полиция расследует более 120 уголовных дел после беспорядков на юге Казахстана, сообщил во вторник начальник следственного комитета МВД республики Санжар Адилов.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Погибли 11 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей. На прошлой неделе МВД сообщало про "порядка 90 уголовных дел по разным эпизодам".
"По Кордаю более 120 уголовных дел мы расследуем в настоящее время", - сказал Адилов журналистам.
По его словам, 11 уголовных дел расследуется по статье "Убийство".
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