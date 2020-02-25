В Казахстане рассказали о расследовании ЧП в военной части

"Трое должностных лиц, в частности, командир дивизии, оперативный дежурный, а также рядовой контрактной службы, который нёс службу, в настоящее время задержаны, арестованы за нарушение правил несения воинской службы, за совершение халатности, повлёкшее хищение оружия", - сказал Адилов журналистам во вторник в кулуарах правительства.