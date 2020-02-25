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В Казахстане рассказали о расследовании ЧП в военной части
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РИА Новости

В Казахстане рассказали о расследовании ЧП в военной части

07:47 25.02.2020 (обновлено: 10:23 25.02.2020)
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
НУР-СУЛТАН, 25 фев – РИА Новости. Ряд военнослужащих арестован в рамках расследования побега сержанта из расположения воинской части на юге Казахстана с арсеналом оружия, сообщил начальник следственного комитета МВД республики Санжар Адилов.
Ранее министерство обороны сообщило, что 20 февраля в одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента на юге Казахстана младший сержант контрактной службы, находясь в дежурстве по роте, самовольно покинул расположение части, похитив целый арсенал оружия. Вечером в тот же день стало известно, что беглец задержан в Алма-Ате.
"Трое должностных лиц, в частности, командир дивизии, оперативный дежурный, а также рядовой контрактной службы, который нёс службу, в настоящее время задержаны, арестованы за нарушение правил несения воинской службы, за совершение халатности, повлёкшее хищение оружия", - сказал Адилов журналистам во вторник в кулуарах правительства.
По его данным, министерством внутренних дел зарегистрировано уголовное дело по статьям 291 (Хищение оружия), 453 (Халатность) Уголовного кодекса.
Начальник следственного комитета МВД также рассказал, что дезертир действовал совместно с двумя своими гражданскими подельниками.
"Военнослужащий сержант контрактной службы вместе со своими двумя гражданскими друзьями 1995 и 1996 годов рождения совершили хищение 29 автоматов, 28 пистолетов и двух штык-ножей. По горячим следам ... все лица были задержаны, оружие изъято. В настоящее время министерством обороны проводится дополнительная инвентаризация оружия в воинской части", - заключил он.
Сотрудники полиции Казахстана
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МВД КазахстанаШымкентАлма-АтаКазахстанВ мире
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