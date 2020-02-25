В Казахстане задержали больше 50 участников незаконных митингов

НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Полиция задержала больше 50 человек в Казахстане за участие в несанкционированных митингах, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
С призывом выйти 22 февраля на митинги против действующей власти обращался в социальных сетях к своим сторонникам лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Заместитель Генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев в своем обращении предостерегал граждан республики от участия в незаконных митингах.
"Некоторые граждане вышли на несанкционированный митинг в городах нашей страны, полицией было задержано 53 человека: 10 привлечены к административной ответственности, 43 гражданина в ходе профилактической беседы были отпущены", - сказал Тургумбаев журналистам.
По его данным, "митинги были в основном в городах Нур-Султан и Алма-Ата".
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