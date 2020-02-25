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2020-02-25T07:11+0300
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Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах
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РИА Новости

Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах

07:11 25.02.2020
10443
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Лолита Милявская. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лолита Милявская ответила на подозрения подписчицы в инстаграме в использовании фонограммы при пении в живую.
Лолита 22 февраля выступила с концертом в Пфорцхайме, а 23-го — в Берлине. В инстаграме певица выложила видео с микро-отчетом о двух событиях. В публикации она поблагодарила поклонников за "теплейший прием" и за просьбы выступить на бис.
Подписчики артистки также высказали слова благодарности за концерты, однако среди комментаторов оказались и недоброжелатели.
"Как обычно, под фонограмму, как-то услышала Лолиту в вживую — пипец, уже нет голоса, или была не в голосе", — написала @nell_pr7319.
"За базар отвечаешь?", — ответила певица.
Ранее Лолита в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что за каждое появление на сцене получает не менее 40 тысяч евро.
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Популярные комментарии
Да все кто там был про фанеру только и говорили , хуже было только у Аллегровой когда она приезжала сюда.
25 февраля, 07:54
Tim Kim
910000
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