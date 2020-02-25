Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах

Лолита 22 февраля выступила с концертом в Пфорцхайме, а 23-го — в Берлине. В инстаграме певица выложила видео с микро-отчетом о двух событиях. В публикации она поблагодарила поклонников за "теплейший прием" и за просьбы выступить на бис.