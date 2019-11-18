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РИА Новости

Лолита раскрыла размер гонораров за выступления

11:34 18.11.2019 (обновлено: 11:37 18.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица Лолита Милявская. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что за каждое появление на сцене зарабатывает не менее 40 тысяч евро.
"От 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею. У меня никогда не было цели иметь деньги или иметь что-то".
Лолита Милявская на съемках передачи в РИА Новости
Лолита Милявская
Артистка также призналась, что за последний месяц ее расходы составили примерно 100 тысяч евро. При этом большую часть суммы она вложила в творчество, в частности, сняла два клипа.
"На себя — по мере надобности", — заключила певица.
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КультураШоу-бизнесЛолита МилявскаяРоссия
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