Лолита раскрыла размер гонораров за выступления

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что за каждое появление на сцене зарабатывает не менее 40 тысяч евро.
"От 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею. У меня никогда не было цели иметь деньги или иметь что-то".
Артистка также призналась, что за последний месяц ее расходы составили примерно 100 тысяч евро. При этом большую часть суммы она вложила в творчество, в частности, сняла два клипа.
"На себя — по мере надобности", — заключила певица.