В Приамурье почти у 300 человек взяли анализ на коронавирус

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев - РИА Новости. Более 270 человек обследованы в Приамурье с начала действия особого пропускного режима на пунктах пропуска, на коронавирусной инфекции анализы не выявили, сообщает Роспотребнадзор по Амурской области.
С 1 января во всех пунктах пропуска через госграницу в Приамурье проведен санитарно-карантинный контроль 1162 рейсов, прибывших из-за границы, в том числе 1143 - из КНР, двойной осмотр с помощью тепловизоров прошли 28 тысяч 234 человека, в том числе 23 021 прибывших из Китая.
"Проведены лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию более 270 человек. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано",- говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Власти Приамурья по договоренности с Китаем с 28 января организуют временные транспортные коридоры на пунктах пропуска Благовещенск и Хэйхэ (КНР).