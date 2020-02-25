В Калининграде заложат первый камень филиала Большого театра

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Торжественная церемония закладки первого камня филиала Большого театра пройдет в Калининграде, в мероприятии примут участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор ГАБТа Владимир Урин, сообщили в пресс-службе театра.
"Коллектив Большого театра и все специалисты, которые работают над этим, постараются сделать все для того, чтобы филиал Большого театра в Калининграде стал подлинным театральным центром России", - цитирует слова Урина пресс-служба.
В эти дни в Калининградском областном музее изобразительных искусств проходит выставка "Легенды Большого театра", на которой представлено более 90 экспонатов из фондов Музея ГАБТа, рассказывающих об архитектуре театра, его знаменитых спектаклях. В экспозиции представлены эскизы декораций, а также костюмы знаменитых солистов Большого.
Выставка будет открыта до 1 марта.
Вечером в этот день состоится праздничный гала-концерт с участием ведущих солистов оперы и балета Большого театра, который пройдет на сцене концертного зала "Янтарь-холл" в Светлогорске.
Перед калининградцами выступят ведущие солисты балет Анна Никулина, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Ольга Смирнова, Игорь Цвирко, Вячеслав Лопатин, Якопо Тисси, Егор Хромушин, известные оперные исполнители – Анна Аглатова, Агунда, Кулаева, Юлия Мазурова, Анна Нечаева, Андрей Потатурин, Тимофей Дубовицкий. А также примет участие в концерте хор и оркестр Большого театра под управлением маэстро Павла Клиничева.
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