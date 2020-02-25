В Калининграде заложат первый камень филиала Большого театра

"Коллектив Большого театра и все специалисты, которые работают над этим, постараются сделать все для того, чтобы филиал Большого театра в Калининграде стал подлинным театральным центром России", - цитирует слова Урина пресс-служба.

В эти дни в Калининградском областном музее изобразительных искусств проходит выставка "Легенды Большого театра", на которой представлено более 90 экспонатов из фондов Музея ГАБТа, рассказывающих об архитектуре театра, его знаменитых спектаклях. В экспозиции представлены эскизы декораций, а также костюмы знаменитых солистов Большого.